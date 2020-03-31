Hakkarili kanaat önderlerinden "Evde kal" çağrısına destek

31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa zamanda neredeyse tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına Hakkarili kanaat önderleri de destek verdi.Salgına karşı alınan önlemlerin üst seviyeye çıkarıldığı, insanların evde kalmayı tercih ettiği Hakkari'de kanaat önderleri, devletin belirlediği kurallara uyulmasını ve bu süreçte evde kalınmasını istedi.
- "Herkes kendini izole etmeli"
Kanaat önderlerinden Orhan Piruzbeyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın bu kapsamda alınan önlemleri harfiyen uygulamaları gerektiğini söyledi.Söz konusu tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını vurgulayan Piruzbeyoğlu, "Mümkün olduğunca kendimizi evlerimize kapatmamız, izole etmemiz gerekiyor. Halkımızdan ricamız, ellerinden geldiğince dışarı çıkmamaları, insanlarla temas etmemeleridir. Bu bizim için de insanlık için de toplum için de en doğru olandır. Devletimizin aldığı kararları uygularsak bunun üstesinden geliriz." diye konuştu.
Mehmet Adıyaman ise herkesin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Devletin her zaman vatandaşlarının haklarına sahip çıktığını, ihtiyaçlarını giderdiğini kaydeden Adıyaman, "Alınan bu tedbirlerden memnunuz. Bölgedeki vatandaşlar olarak bu sürece katkı sunacağız. Kimse dışarı çıkmasın. Rabbim bu belayı ülkemizden def etsin. Hastalık bulaşan herkese şifa diliyorum. İnşallah ülke olarak bunun da üstesinden kenetlenerek geleceğiz." ifadelerini kullandı.
- "Devlet tüm kurumlarıyla vatandaşının hizmetinde"
Mehmet Fırat da söz konusu hastalığın dünya genelinde etkili olduğunu ve tüm ülkelerin amansız mücadele içinde olduğunu dile getirdi.Devletin tüm kurumlarıyla milletinin hizmetinde olduğunu, ihtiyaçların karşılanması için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Fırat, şunları kaydetti:"Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Kendinizi koruyarak başkalarını da korumuş oluyorsunuz. Soruna değil çözüme katkı için ayrıştırıcı ve azmimizi kırıcı söylemlere prim vermeyerek, sabırla ortak mücadeleye devam diyoruz. Esas olan dayanışma içinde her birimizin bu mücadeleye katkı vermesidir. Evde kal Türkiyem, hayat eve sığar."
- "Ülkemiz diğer ülkelere göre iyi durumda"
Fatih Keskin ise virüsün birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkili olmaya başladığına işaret ederek, şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca öncülüğünde bütün sağlık çalışanlarının aldığı dünyaya örnek oluşturacak tedbirler sayesinde, ülkemiz diğer devletlere kıyasla çok iyi durumdadır. Biz de toplum olarak aynı hassasiyeti göstermeliyiz. İlimizin kanaat önderlerinin, aile büyüklerinin, siyasilerinin, bürokratlarının ve sözü geçen herkesin toplumun bütün kesimlerini sürekli uyarması ve örnek olması gerekiyor. Sadece kendimizi değil çevremizi de zor duruma düşüreceğimizi unutmamamız gerekiyor."
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