Hakkarili gencin maket uçak tutkusu

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Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluktan bu yana maket uçak yapımına meraklı olduğunu söyledi.Daha önce Yüksekova'da yaptığı maket uçağı uçurduğunu belirten Tatlı, "Uçağın dışından drone ve helikopter yaparak sattım. Şimdiki projem F- 35 savaş uçağı. Motorla ilgili malzeme temini konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Yaptığım eserleri Teknofestte sergilemek için destek bekliyorum."