Şehit emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul’a getirildi

Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Nasuh Çulcu tarafından silahla 3 el ateş edilerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in naaşının bulunduğu uçak, Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cevher’in Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omzunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cenaze Nakil Aracına taşındı.

AA'nın haberine göre; polislerin oluşturduğu konvoyla Zeytinburnu’ndaki Kozlu Mezarlığına götürülen Cevher’in cenazesinin, öğle vakti Fatih Camisinde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliğinde defnedileceği belirtildi.