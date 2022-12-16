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Haberler Gündem Hakkari Yüksekova'da askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı

Askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Göllerbaşı Askeri Üs Bölgesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol ulaşıma tekrar açıldı

Giriş: 16.12.2022 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari Yüksekova'da askeri üs bölgesi yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı
Kar kalınlığı 4 metreyi aştı
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DHA

Hakkari Yüksekova´da 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bulunduğu Düz Tepe üs bölgesinde bir hafta önce kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan askeri üs bölgesinin yolu da bu nedenle ulaşıma kapandı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Göllerbaşı'ndaki Düz Tepe askeri üs bölgesinin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri hemen harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 7 kilometrelik yol, 3 günde yer yer 4 metreyi aşan kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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