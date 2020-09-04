AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, komandolar tarafından Çukurca ve Cizre ilçelerinde yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde bir el bombası, bir EYP düzeneği, 50 anti-personel mayını ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edildi.

Mühimmat, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü imha edildi.