Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında arama tarama faaliyetleri

Açıklamada, Hakkari, Van ve Iğdır sınır hattında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, piyasa değeri 534 bin 240 lira olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

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