Hakkari-Van karayolunda toprak kayması

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.

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