Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Hakkari'de 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı"

Ülkenin barış, huzur ve kardeşlik ortamını bozmayı hedefleyen PKK'lı teröristlere karşı yurt içi ve dışında yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Yaz ve kış aylarında mesai mefhumu gözetmeden şehir merkezi ile kırsal alanlarda teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen günlerce arazide kalarak operasyonlarını sürdürüyor.
Bu operasyonlarda aralarında sözde üst düzey komutanların da yer aldığı yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, tespit ettiği sığınak, barınak ve depolardaki silah, mühimmat, patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan eşyalar ve yaşam malzemelerini imha ederek terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu.
Güvenlik güçleri, aileleriyle görüşerek yürüttükleri ikna çalışmaları sonucu yüzlerce teröristin de teslim olmasını sağlayarak örgüt içinde çözülmeyi de hızlandırdı.
Bu sayede yıllardır terör olaylarıyla anılan Hakkari'de bu yıl hem örgüte katılım sıfırlandı hem de terör olaylarının oranı en düşük seviyeye geriledi.
- "Hakkari, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor"
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin İran'la 113, Irak'la da 230 kilometre sınırının olduğunu söyledi.
Kentin geçmişte terörden ciddi sıkıntılar ve acılar yaşadığını belirten Akbıyık, "Ama bugün için şunu söyleyebilirim. Hakkari tarihinin en huzurlu ve en sakin dönemini yaşıyor. 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucu terör örgütüne büyük darbe indirildi." dedi.
Akbıyık, kentin 2 ülke sınırında bulunmasından dolayı zaman zaman olumsuz hadiselerin yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hakkari terörle mücadelede bu sene tarihinin en iyi dönemini yaşadı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ve terör örgütünün eylem yapamaması açısından hiçbir dönemle kıyaslanamayacak kadar iyi durumdayız. Şu anda ne Hakkari'nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların 'terör' diye bir gündemi yok. Bunu çeşitli rakamlarda da görebiliyoruz. Ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi Hakkari'de de terörle mücadele, devletimizin her türlü imkanlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleri ve İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde en iyi şekilde yürütülüyor."
- "Ciddi anlamda teslim olmalar var"
PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı güzergahların hepsine üs bölgesi kurulduğunu vurgulayan Akbıyık, buralarda güvenlik güçlerinin teröristlere göz açtırmadığını ifade etti.
Teröristlerin kırsalda dahi dışarı çıkamadıklarını, en küçük harekette etkisiz hale getirildiklerini bildiren Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:
"Ciddi anlamda teslim olmalar da var. Hakkari'den 20'ye yakın aile Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı ve çocuklarının gelmesi için çaba sarf ediyorlar. Terör örgütünde çözülme de hızla devam ediyor. Hakkari'de 20'nin üstünde teslim olan terörist var. Hakkari halkı terörün, şiddetin kötülüğünü anlamış durumda. İnşallah bir çocuğumuzu dahi terör örgütüne feda etmeyeceğiz ve bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek."
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