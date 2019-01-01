Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı bölgesine çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor.

KAPALI YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Bölgede 3 günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 50 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Çukurca-Şırnak yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı Köyü'ndeki Serbestan bölgesinde 8 ayrı noktaya dün çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, yolda kalan araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderiliyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.