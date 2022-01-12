Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı etkisini artırırken Hakkari, Şırnak ve Van'da yarın okullar tatil mi sorusu gündem olmuş durumda. Öğrenciler ve velileri, 13 Ocak yarın Hakkari, Şırnak ve Van'da kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını araştırıyor. Peki, yarın Hakkari, Şırnak ve Van'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…