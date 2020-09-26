Hakkari'nin Zap Deresi'nde rafting heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde başlatılan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Zap Deresi'nde düzenlenen rafting etkinliği renkli geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Köprülü köyünde bir araya gelen sporcular, botlara binerek Zap'ın soğuk sularında Narlı köyü yakınına kadar rafting yaptı.

Köprülerin Türk bayraklarıyla süslendiği parkurda düzenlenen rafting etkinliğinde sporcular kürek çekerek keyifli zaman geçirdi.