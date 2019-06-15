Bölgeye dışarıdan insanların gelmesinin sevindirici olduğunu belirten Azak, "Buraların daha çok turist çekmesini ümit ediyoruz. Böylece memleketimizin ismi daha güzel anılacak. Biz de ailece yeni geldik buraya. İnsanlar ilgi göstermeye başladı. Çaylarını demleyip güzel zaman geçiriyorlar. Çok güzel bir ortam var. Buralar saklı cennet" dedi.