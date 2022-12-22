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Hakkari kırsalında antitank mayınları ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

Hakkari'nin merkez ve Yüksekova ilçesi kırsalında antitank mayınları ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi

Giriş: 22.12.2022 - 00:39 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari kırsalında antitank mayınları ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi
Hakkari kırsalında patlayıcılar ele geçirildi
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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu, Yüksekova'daki İkiyakalar bölgesine operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, operasyonda 4 antitank mayını ele geçirildi.

Merkez ilçe kırsalında icra edilen operasyonda ise kayalıkların arasına gizlenmiş 6'sı saat düzenekli, 8'i radyo frekans komutalı, biri boru içinde basma düzenekli, biri de çikolata kutusu içinde 16 el yapımı patlayıcı bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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