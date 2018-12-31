Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştığı belirtildi. Kent merkezinde araçlar kara gömülürken, bazı vatandaşlar ise park ettikleri araçlarını bulmaktan güçlük çektiler. Kent merkezine uzun aradan sonra ilk defa çok kar yağdığını belirten vatandaşlar, kar yağışının bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.

Bazı vatandaşlar ise, kar yağışının birçok hastalığı beraberinde götüreceğini ifade ederek, yağışlara sevindiklerini söyledi. Geçen yıl kar yağmadığı için çiftçilerin büyük zarara uğradığını belirten vatandaşlar, 2019 yılının bolluk ve bereketli geçeceğini söylediler.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, 15 ayrı mahallede çalışmalarını sürdürürken, iş makinelerinin giremediği kaldırımlar ise kar küreme aracı ile temizlenmeye başlandı. Belediye tarafından yeni alınan ve Hakkari caddelerinde ilk defa görünen kar küreme aracı, araçların giremediği değişik noktalardaki kar yığınlarını temizledi.

Kar küreme aracını gören bazı vatandaşlar ise, uzaktan yapılan çalışmaları izlediler. Daha önce caddelerin küreklerin yardımı ile temizlendiğini ifade eden esnaflar ise, bu güzel hizmetten dolayı belediyeye teşekkür ettiler.