TIR ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü!
Hakkari- Van kara yolunda, TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Hakkari'de kaza, saat 13.00 sıralarında Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.
KAMYONETTEKİ 4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 YARALI
DHA'daki habere göre çarpışma sonucu kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YOL BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.