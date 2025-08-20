Habertürk
    Takipde Kalın!
        Hakkari haberleri: 115 yaşındaki Fatma nineden acı haber | SON DAKİKA HABERİ

        115 yaşındaki Fatma nineden acı haber!

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çevresinde 'Asırlık Çınar' olarak bilinen, 7'si erkek ve 4'ü kız, 11 çocuk annesi olan 115 yaşındaki Fatma Tekin hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 09:39 Güncelleme: 20.08.2025 - 09:48
        115 yaşındaki Fatma nineden acı haber!
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde yaşayan ve köyün adeta yaşayan hafızası olan 115 yaşındaki Fatma Tekin'in vefatı ailesini ve tüm köyü yasa boğdu.

        "HAFIZASI YERİNDE KENDİNDEYDİ"

        Fatma nine, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşıyordu.
        Fatma nine, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşıyordu.

        İHA'daki habere göre Faruk Tekin, annesinin vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Annem 115 yaşlarındaydı. Babamı kaybettikten sonra 11 çocuğunu tek başına büyüttü. Vefat edene kadar aklı yerindeydi, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyordu. İki gün önce hastaneye götürdük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı" dedi.

        "YAŞIM, KİMLİKTEN 20 YIL BÜYÜK"

        Tekin'in cenazesi, Altınsu köyü mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. Nüfus kayıtlarına göre 1930 doğumlu olan Fatma Tekin, hayattayken sık sık gerçek yaşının kimliğindekinden yaklaşık 20 yaş daha büyük olduğunu dile getiriyordu.

        11 ÇOCUĞUNU KENDİ BAŞINA BÜYÜTTÜ

        O yıllardaki nüfus kayıtlarının yanlış tutulduğunu anlatan Tekin, "Ben kimliğimi aldığımda 20 yaşlarındaydım" demişti. 7'si erkek olmak üzere 11 çocuk annesi olan Tekin, 1984 yılında eşini hac ibadeti sırasında kaybettikten sonra çocuklarının sorumluluğunu tek başına üstlendi.

        Ziyarete gelenlerin eski günlere dair anlattığı hikâyeleri ve söylediği türküleri dinlemekten büyük keyif aldığı Fatma Tekin, köyün adeta hafızası gibiydi.

        #Hakkari
