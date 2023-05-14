Hakkari Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Hakkari Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Hakkari başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Hakkari Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Hakkari seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Hakkari Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Hakkari Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 84.33 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:26 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 63.5 oldu. Hakkari Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 70.046 oyla yüzde 73.69 - Recep Tayyip Erdoğan: 21.880 oyla yüzde 23.02 - Sinan Oğan: 2.640 oyla yüzde 2.78 - Muharrem İnce: 493 oyla yüzde 0.52 oy aldı.



Hakkari 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 70.046 oyla yüzde 73.69Recep Tayyip Erdoğan: 21.880 oyla yüzde 23.02Sinan Oğan: 2.640 oyla yüzde 2.78Muharrem İnce: 493 oyla yüzde 0.52

Hakkari Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 83.47 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:26 itibarıyla yüzde 55.8 oranında açıldı. 2023 Hakkari milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 54.514 oyla yüzde 64.48 - Cumhur İttifakı: 18.429 oyla yüzde 21.79 - Millet İttifakı: 4.995 oyla yüzde 5.91 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 390 oyla yüzde 0.46 - Ata İttifakı: 88 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 21:26 itibarıyla 2023 Hakkari milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Emek ve Özgürlük İttifakı: 54.514 oyla yüzde 64.48Cumhur İttifakı: 18.429 oyla yüzde 21.79Millet İttifakı: 4.995 oyla yüzde 5.91Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 390 oyla yüzde 0.46Ata İttifakı: 88 oyla yüzde 0.1YEŞİL SOL: 54.514 oyla yüzde 64.48AK Parti: 14.527 oyla yüzde 17.18CHP: 4.995 oyla yüzde 5.91MHP: 2.056 oyla yüzde 2.43YENİDEN REFAH: 1.439 oyla yüzde 1.70MEMLEKET: 475 oyla yüzde 0.56BBP: 407 oyla yüzde 0.48SOL PARTI: 308 oyla yüzde 0.36GBP: 108 oyla yüzde 0.13ANAP: 89 oyla yüzde 0.11AP: 88 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 74 oyla yüzde 0.09TKP: 59 oyla yüzde 0.07MP: 44 oyla yüzde 0.05HKP: 35 oyla yüzde 0.04TKH: 23 oyla yüzde 0.03YP: 17 oyla yüzde 0.02İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00