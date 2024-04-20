Hakkari'deki heyelanda küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı
Hakkari'de dağın yamacında meydana gelen heyelan nedeniyle küçükbaş hayvanlar toprak altında kaldı. Ekipler, hayvanların çıkarılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlattı
AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde küçükbaş hayvanların bekletildiği ağılın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezini arayan köy sakinleri, olayın yaşandığı bölgede birçok hayvanın toprak altında kaldığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, dağın yamacından kopan toprak yığınının altında kalan hayvanların çıkarılması için iş makinesi yardımıyla çalışma başlattı.