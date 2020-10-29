Hakkari'deki heyecan yaratan Türkiye Rafting Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliğinin desteği ile Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Vadisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 26 kulüpten 60 takım ve 450 sporcu yarıştı.
Depin bölgesindeki yarışlarda 50 hakem görev aldı. Şölen havasında geçen şampiyonada Kürtçe, Türkçe şarkılar seslendirildi.
3 bin 740 metre yükseklikteki Sümbül Dağı'nın eteklerindeki Zap Suyu'nda yapılan nehir inişi yarışlarının ardından müsabakalar sona erdi.
Kentte büyük heyecan yaratan ve 5 gün süren şampiyonada Açık Yaş Erkek kategorisinde Antalya Manavgat Spor Kulübü, Açık Yaş Kadın kategorisinde Tunceli Gençlik Spor Kulübü, Karma (mix) kategoride Antalya Manavgat Spor Kulübü B takımı birinci oldu.
U19 Erkekler kategorisinde Van Çatak Belediyesi Spor Kulübü, U19 Kadınlar kategorisinde de Tunceli Yurdum Spor Kulübü birincilik elde etti.
Milli takım sporcularının gösteri yarışlarının ardından düzenlenen kapanış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, desteklerinden dolayı İçişleri ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Türkiye Rafting Federasyonu, sporcu ve antrenörlere teşekkür etti.
Kentin her alanda değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Akbıyık, "2023'te Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında çok farklı bir Hakkari göreceğiz. Alt yapıdan üst yapıya, eğitimden spora her alanda büyük bir değişim var." dedi.
Etkinliği "Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı birlikte yaşayalım" sloganıyla düzenlediklerini dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:
"Zap, Türkiye'nin ender sularından birisi. Buradaki yarışlar mutlaka keyifli olmuştur. Değişen kentimiz turizmde de gerekli katkı ve yatırımlar sağlanacak ve Hakkari hak ettiği kazanca ulaşacaktır. Hakkari güzelliklerin, festivallerin, bilimsel sempozyomların, spor etkinliklerinin merkezi olacak ve bunlarla anılacak. İnşallah önümüzdeki yıl dünya şampiyonasını, çok farklı uluslararası etkinlikleri Zap üzerinde düzenleyeceğiz."
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da kaybedenin olmadığı bir şampiyona icra ettiklerini aktardı.
"Hakkari kazandı, Türkiye kazandı, dostluk kazandı, kardeşlik kazandı" diyen Yardımcı, şöyle konuştu:
"Özellikle son iki yıldır Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde tabii ki de sahanın gençlikle, sporla ve kardeşlikle dolması gerekiyordu ve biz dün Tunceli'deydik, Van'daydık, Çatak'taydık, Bahçesaray'daydık, Şırnak Beytüşşebap'taydık, bugün Hakkari'deyiz yarın Siirt'te olmaya devam edeceğiz. Biz doğunun gençlerini batının gençleriyle buluşturarak inadına sevgi, inadına kardeşlik, inadına dostluk içinde olduğumuzu bütün dünyaya duyuracağız. Hakkari'de mükemmel dostluklar oluştu."
Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
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