Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava harekatı sonrası yapılan arama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 el bombasının ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 M16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet el bombası ele geçirildi."