Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki gün önce Şemdinli uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik köpeği "Pars" eşliğinde yapılan aramada aracın yan döşemelerine zulalanmış 107 paket içinde 55 kilo 432,55 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçlarından işlem başlatıldı.