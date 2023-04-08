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Hakkari'de turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Yüksekova'da turuncu kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Giriş: 08.04.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti: Silah ve mühimmat ele geçirildi
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AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, turuncu kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu Emrah Arpak'ın etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçenin Alandüz kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu bölgede yapılan arama faaliyetinde M-4 piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör, 500 biksi mühimmatı, 150 AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 5,56 milimetrelik 100 fişek, antitank roketi, el bombası, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir."

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma 3'üncü Kademeli Çavuş Durmuş Ali Uzun Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Buzul Dağları Alandüz bölgesi Arsan mevkisinde operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Alişer intikam" kod adlı Emrah Arpak olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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