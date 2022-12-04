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Hakkari'de teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, el bombası ve patlayıcı ele geçirildi

Giriş: 04.12.2022 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
Teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
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DHA

DHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlere ait 1 adet 60 mm. havan, 1 adet bixi makinalı tüfek, 1 adet PM 98 uzi makinalı tabanca, 9 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 47 adet 60 mm. havan mühimmatı, 13 adet el bombası, 9 adet anti tank RPG 7 mühimmatı, 500 adet 7,62 mm. fişek, 12 adet 12,7 mm. fişek , 50 adet av tüfeği fişeği, 200m infilaklı fitil, 2 kilogram kara barut, 50 adet dinamit lokumu, 27 adet şarjör, 1 adet bixi tamburu, 1 adet jeneratör, 2 adet sırt çantası, 2 EYP basma düzeneği ve 8 adet kalaşnikof dipçiği ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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