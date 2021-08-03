AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün yapılan aramada, kayalıkların arasına gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 103 fişek, yarı otomatik av tüfeği, biksi makineli tüfeğine ait 119 fişek ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.