Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Hakkari'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir iş yerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 111 sikke, 40 kolye ucu, 3 heykel ve bilezik kelepçe ele geçirildi

Giriş: 04.01.2023 - 20:38 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi
Hakkari'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Yüksekova Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde dün yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 111 sikke, 40 kolye ucu, 3 heykel, bilezik kelepçe ve 102 fişek ele geçirdi.

Şüpheli bir kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ile "6136 Sayılı Kanun"a muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Geri dönüşüm tesisindeki yangın korkuttu
Geri dönüşüm tesisindeki yangın korkuttu
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı
Batman´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Batman´da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.