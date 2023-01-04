Hakkari'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Yüksekova Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde dün yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 111 sikke, 40 kolye ucu, 3 heykel, bilezik kelepçe ve 102 fişek ele geçirdi.

Şüpheli bir kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" ile "6136 Sayılı Kanun"a muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

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