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Hakkari'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı

Hakkari'de iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan kişi ağır yaralanırken, olay sonrası bazı dükkanlara taş ve sopalarla zarar veren 4 kişilik grup gözaltına alındı

Giriş: 08.12.2022 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
Hakkari'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
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AA

Hakkari'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Kent Park Yaşam Merkezi yakınında iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla ağır yaralanan N.E, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

TAŞKINLIK YAPAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahla yaralama olayının ardından bir grup, Çevre Yolu ve Bulvar Caddesi'ndeki bazı dükkanlara taş ve sopalarla zarar verdi.

Havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalışan polis, silahla yaralama olayının şüphelisi ile taşkınlık yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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