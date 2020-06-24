Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın şehadet haberi ailesine ulaştı - ELAZIĞ

AA

Babası hayatta olmayan Durak'ın şehadet haberini, Koçoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Nezahat Durak'a, yaşadığı eve giden yetkililer verdi.Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 asker yaralanmış, bir asker sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.