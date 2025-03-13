Projenin 2 yıl devam edeceğini, bu süreçte yeni doğan hayvanların da aynı işleme tabi tutulacağını ifade eden Darıyeri, kent genelinde sahipsiz köpek kalmayıncaya kadar bu çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Çalışmayla kentte ne kadar sahipli ve ne kadar sahipsiz hayvan olduğunu tespit edebileceklerinin altını çizen Darıyeri, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda aşı takiplerini, dişi hayvanların doğum takiplerini yapabileceğiz. Her şey kayıt altına alınacak. Kuduz aşısını da yaparak hayvanlarımızı korumuş olacağız. Burası yaban hayatına çok müsait bir yer. Dağlık bir bölge. Kurtlar, tilkiler çok fazla var. Çoban köpeklerinin kuduz olma ihtimalini göz önünde bulundurarak aşılarını her sene yapıyoruz. Mikroçiple kimliklendiriyoruz. Deri altına bu çipi enjekte ediyoruz. Hayvana hiçbir zararı yok. Bu şekilde hayvanın kimin adına kayıtlı olduğunu görebiliyoruz. İl merkezinde kimliklendirdiğimiz hayvan sayısı 170'i buldu. Kent genelinde ise bu sayı 300'e yaklaştı."