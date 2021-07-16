Hakkari'de sağlık ekiplerinin seferberliğiyle Kovid-19 aşısı olanların sayısı 5 kat arttı

Vakaların azalması ve aşılama oranının artırılması için aşı seferberliğinin sürdürüldüğü kent genelinde, mobil ekiplerin sayısı 60'tan 70'e çıkarıldı, 8 çadırda ve şehrin girişinde "Aşı Uygulama Noktası" oluşturuldu.
Kovid-19 ile mücadelede ön safta yer alan sağlık ekipleri, çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler, mahalle, köy, yaylalarda sağlık hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.
Bazen kilometrelerce yürüyerek belirledikleri bölgelere gidip aşısını olmayan vatandaşlarla görüşen ekipler, yaptıkları bilgilendirme sonucu ikna ettikleri kişileri aşılıyor.
Bu özverili çalışmalar sayesinde kentte birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 21 bin 936'dan 108 bin 51'e yükseldi, toplam aşı sayısı da 132 bin 438 oldu.
- "Hedefimiz mavi alana dönebilmek"
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, kentte Kovid-19 salgınına karşı vatandaşlar, kurumlar, güvenlik güçleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla büyük mücadele verdiklerini söyledi.
Aşı konusunda ülke genelinde büyük gayret ve özveri olduğunu, Hakkari'de de aşılananların sayısını artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Akbıyık, "Geçtiğimiz aylarda Hakkari bu konuda son sıradaydı. Şu anda çok daha iyi durumdayız. Bu virüse karşı mücadelede aşının büyük önemi var. Hakkari'de de 7'den 70'e herkes bunun farkına varmış durumda. Aşı oranlarındaki artış, vatandaşlarımızın arzusunu, isteğini gösteriyor." dedi.
Valilik olarak bu çalışmalara destek verdiklerini anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:
"Günlük 5 bini aşkın aşı yapıyoruz. Hakkari şartlarında iyi bir rakam. Çünkü Hakkari'nin yüzde 88'i dağlık ve uzak köylerimiz var. Sağlık ekiplerimiz büyük fedakarlıkla çalışıyor. Gece gündüz her alanda aşı yapmak için büyük çaba sarf ediyor. Hedefimiz mavi alana dönebilmek, yani vatandaşlarımızın yüzde 75'inden fazlasını aşılamak. Ancak o zaman tam manasıyla virüse karşı Hakkari olarak iyi bir tedbir aldığımızı göreceğiz. İl Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere, doktorlarımız, sağlık memurlarımız hepsi yaylalarda, tarlalarda, toplumun içerisinde, düğünlerde, her yerde büyük gayret sarf ediyor. Vatandaşların ikna edilmesi konusunda polis, jandarma, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar hepsinin desteği var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."
Bay köyü yaylasına gelen mobil ekipten hemşire Sevim Özatak da salgının başlangıcından bu yana köy, mezra, yayla ve mahallelerde çalışma yaptıklarını söyledi.
Bu işi gece gündüz demeden gönülden yaptıklarını dile getiren Özatak, "Bazen büyük zorluklar da çekiyoruz. Ama sırf halkımız aşılansın diye buralara kadar çıktık, geldik. Sınıra gittiğimiz noktalarda ve uzak köylerde aşı talebi fazla olunca gece saat 01.00'e kadar çalıştığımız vakitler oluyor. Biz de halkımıza destek olmak amacıyla bunu isteyerek yapıyoruz. Tabloda kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz için mutluyuz. Çünkü hakikaten bunun için çok emek verdik." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!