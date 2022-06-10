Hakkari'de provokasyon önlemi

AA

Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine gündem oluşmak için provokasyon yapmaya çalışan, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozma şüphesi bulunan kişilerin 3 gün kentin belirli yerlerine giriş ve çıkışlarının sınırlandığını, toplanmalarının yasaklandığını ve araçla seyirlerinin kısıtlandığını bildirdi.

SOKAĞA ÇIKILMASI YÖNÜNDE TALİMATLAR TESPİT EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar ve terörle mücadeleye yönelik atılan etkili adımlar karşısında terör örgütünün "sokağa çıkılması ve yasadışı eylem yapılması" yönünde çağrı ve sözde talimatlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İstihbari çalışmalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine gündem ve sözde özgürlüğü için kamuoyu oluşturma, sözde tecride dikkati çekmek amacıyla bir dizi eylem planlandığı ve Türkiye genelinde çeşitli yasa dışı faaliyetler yapılacağının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, yasa dışı grupların provokasyon yaparak bu eylemleri tırmandırmayı amaçladığının saptandığı aktarıldı.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ADI ALTINDA YASA DIŞI YÜRÜYÜŞ

12 Haziran'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde sözde "Öcalan'a Özgürlük" adı altında yasa dışı yürüyüş yapılacağı ve kentten de yoğun katılım planlandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden, ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanmasını, toplanmalarının ve araç seyirlerinin kısıtlanmasını 10 Haziran 2022 saat 00.01'den 12 Haziran 2022 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içerisinde yasaklanması kararı alınmıştır."