Hakkari'de PKK'lı teröristlerin yaptığı tahribatın izleri yatırımlarla silindi

AA

HDP Merkez Yürütme Kurulunun açıklamasından sonra sokaklarda ateş yakan, barikat kuran terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu birçok okul ile spor salonu kullanılamaz hale geldi.

Terör örgütü yandaşlarınca Hakkari ve ilçelerinde tahrip edilen 28 okul, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle kısa sürede yenilenerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Gösteriler sırasında teröristlerin yağmaladığı spor salonunun yerine de Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yeni Mahalle'de 2 bin 229 metrekarelik alana iki katlı bir gençlik merkezi inşa edildi.

İdare bölümü, spor salonu, müzik ve oyun odaları, soyunma kabinlerinin yanı sıra 4 derslik, kütüphane, kafeterya ve misafir salonundan oluşan merkeze gelen yüzlerce genç, bu sayede sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma imkanı buldu.

Gençlik Merkezindeki faaliyetlere katılan Hayrullah Aykut, boş zamanlarında, okulun olmadığı dönemlerde merkeze gelerek güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Herkesin gönül rahatlığıyla merkeze gelerek spor yapabildiğini, kurslara katılarak müzik aletlerini çalmayı öğrenebildiğini anlatan Aykut, "Buranın çok güzel imkanları var. Gençlere büyük katkıları oluyor. Güreş, tekvando, futbol, basketbol, badminton ve tenis gibi bir çok branşta faaliyetler yapılıyor. Geniş kapsamlı bir bina. Gençlerin sporla tanışmasına yardımcı oluyor. Buradan yararlanmamıza imkan sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Taşdemir Tanuş da merkezde basketbol kaptanlığı yaptığını belirterek, "En çok zaman geçirdiğim yer gençlik merkezi. Burası çok yönlü bir yer. Sportif faaliyetlerin yanı sıra resim, müzik gibi kurslar da var. Bizim için büyük bir şans. Burada gençlere her türlü kolaylık sağlanıyor. Burada olmaktan mutluyum. Buranın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- STK'ların terör örgütüne tepkisi dinmiyor

Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçede büyük tahribata neden olan saldırılarla toplumsal huzuru da bozan terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, 6-7 Ekim olaylarının ülkenin huzur ve güvenliğine kastedilen bir süreç olduğunu söyledi.

O dönemde Hakkari'de de şiddet olaylarının yaşandığını, kamu kurumlarının, okulların, iş yerlerinin saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü anlatan Er, şöyle devam etti:

"Olaylarda çocuklarımızın aydınlık geleceğine yön veren onlarca okul, eğitim yuvaları ve vatandaşlarımıza hizmet sunan devlet dairelerimiz yakılıp yıkıldı. Ailelerinin geçimini sağlayan birçok esnafımız günlerce kepenk kapatmak zorunda kalarak ekonomik anlamda zor günler yaşadı. Aynı gemide olduğumuzu unutarak halkımızın huzur ve refahını bozanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklarını unutmamaları gerekir. Tarihin derinliklerinde kaybolacaklardır."

Eğitim-Bir-Sen Yüksekova Temsilcisi Mustafa Can ise Aynularab bahanesiyle organize edilen terör eylemlerinde ilçedeki birçok okulun kullanılamaz hale geldiğini anımsattı.

Söz konusu dönemde öğrencilerin bir buçuk ay okula gidemediğini aktaran Can, şunları söyledi:

"Bu yaşananlar terör örgütü ve yandaşlarının asıl amaçlarının eğitime darbe vurmak, çocukları ve gençleri okullarından uzaklaştırmak olduğunu göstermektedir. Terör cehaletten beslenir. Okullar cehaletle savaşın kaleleridir. Terör örgütünün okullara saldırısı ve okulları yağmalaması eğitime düşman olduğunun açık seçik bir beyanıdır."

,Ulaş Güven