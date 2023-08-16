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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

        Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

        Hakkari'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 00:31
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        Otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Sümbül Mahallesi'ndeki kantar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Heybet Ecer'e sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Ecer, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ecer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        #Son dakika haberler
        #Hakkari
        #haberler
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