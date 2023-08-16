Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Hakkari'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sümbül Mahallesi'ndeki kantar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Heybet Ecer'e sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Ecer, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ecer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.