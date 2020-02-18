Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı ara verildiği belirtildi. Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.

HAKKARİ HAVA DURUMU - 18 ŞUBAT 2020

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 18 Şubat Salı -5 4 62 88 7 -18,1 9,6 -6,5 0,9 19 Şubat Çarşamba -4 4 69 92 5 -19,4 11 -6,5 1,6 20 Şubat Perşembe -2 3 69 94 5 -15,7 8 -5,9 1,5 21 Şubat Cuma -5 3 66 96 6 -14,4 8,2 -6,5 1,9 22 Şubat Cumartesi -3 4 64 93 5 -17 7,7 -6,6 1,3