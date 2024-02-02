Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 2 Şubat Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Hakkari'de deprem oldu. İşte 2 Şubat 2024 son dakika deprem haberleri...