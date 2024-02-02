Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hakkari'de korkutan deprem! 2 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Hakkari'de korkutan deprem! 2 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika depremler haberleri, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 2 Şubat Cuma günü gecenin ilk saatlerinde Hakkari Oğul'da deprem meydana geldi. İşte 2 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 07:59 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 2 Şubat Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Hakkari'de deprem oldu. İşte 2 Şubat 2024 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          HAKKARİ'DE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi, saat 02:21 sıralarında Hakkari Oğul'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Habertürk Anasayfa