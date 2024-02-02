Hakkari'de korkutan deprem! 2 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler haberleri, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 2 Şubat Cuma günü gecenin ilk saatlerinde Hakkari Oğul'da deprem meydana geldi. İşte 2 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 2 Şubat Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Hakkari'de deprem oldu. İşte 2 Şubat 2024 son dakika deprem haberleri...
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HAKKARİ'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi, saat 02:21 sıralarında Hakkari Oğul'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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