Hakkari'de kayak merkezine seferler başladı

Hakkari Belediyesi, kış turizmini canlandırmak için Mergabütan Kayak Merkezi'ne toplu taşıma seferlerini başlattı.

İHA'nın haberine göre, toplu ulaşım araçları her gün saat 08.00 ila 11.00 arasında eski belediye yanındaki duraktan hareket edecek. Dönüş seferleri ise 14.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.

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Kayak merkezine ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar için kişi başı ücretin 60 TL olduğunu belirten belediye yetkilileri, ödemelerin toplu taşıma kartı ve banka kartı ile yapılabileceğini ve nakit ödemelerin elden alınmayacağını ifade etti.