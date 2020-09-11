Hakkari'de karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

AA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Hakkarililer, Kovid-19 test sonucu pozitif olan vatandaşlarımızdan karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına alınacak ve karantina süreleri tamamlatılacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca da oluşan masraflar kendilerinden tahsil edilecektir."