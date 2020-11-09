Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

İlçede, 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları'nın bulunduğu bölgede etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı yüksek kesimlerde, üs bölgesinin yolunun kapanması üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova şantiye şefliği ekipleri çalışma başlattı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki bölgeye hareket eden ekipler, üs bölgesine giden yolda biriken karları temizleyerek trafiğe açtı.