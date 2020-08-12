Hakkari'de kan bağışı

Vatandaşlar, Bulvar Caddesi'nde kurulan tırda kan bağışında bulundu.Hakkari Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, gazetecilere, kan bağışının 3 gün süreceğini söyledi.Vatandaşların kampanyaya ilgi gösterdiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:''Aracımızda kan bağışı almaya başladık. Bütün halkımızın biten stoklara destek amacıyla başlatığımız kan bağışına destek vermelerini bekliyoruz.''

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