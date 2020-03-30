Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-26 Mart tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı 16 bin 710 paket sigara, 24 cep telefonu, 14 kilogram trüf mantarı ve 8 kilogram safran ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 7 kişi hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem yapıldı.