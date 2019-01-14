Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-14 Ocak tarihleri arasında şehirler arası karayolu ile kent merkezi ve ilçe yollarında uygulama noktaları oluşturarak, kimlik sorgulaması ile şüpheli araçlarda arama yaptı. DHA'nın haberine göre, yapılan bu uygulamalarda 980 paket gümrük kaçağı sigara ile 637 litre akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.