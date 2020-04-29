Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol 3 günde açıldı

İlçede hafta sonu etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen toprak kayması, Onbaşılar köyü ve bağlı 7 mezranın yolunun kapanmasına neden oldu.Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.Ekipler, 3 gün süren çalışmanın ardından yolu açtı.

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