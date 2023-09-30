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        Haberler Gündem Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi - Güncel haberler

        Hakkari'de gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Hakkari'de polis tarafından durdurulan bir otomobilde 28 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 23:46 Güncelleme: 30.09.2023 - 23:47
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        Gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerindeki kontrol noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada her biri 1 kilogram olan 28 gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık, diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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