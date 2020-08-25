Hakkari'de evden hırsızlık olayları 7 ayda yüzde 75 azaldı

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, başarılı operasyonlarla kentte tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulmaması için fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, terör ve kaçakçılığın yanı sıra asayiş olaylarının önlenmesi için çaba gösteriyor.
Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için yürütülen özverili çalışmalar ve vatandaşların duyarlılığı sonucu, kentteki asayiş olaylarında önemli oranda azalma yaşandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının istatistiklerine göre, Hakkari'de polis sorumluluk bölgesinde 7 aylık sürede evden hırsızlık olayları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75 azalarak 60'tan 15'e düştü.
Bu oranla Türkiye'de ilk sırada yer alan kentte, bu sürede asayiş olaylarında çeşitli suçlardan bin 480 şüpheli yakalandı.
- Para ve kıyafet bulunan poşet, sahibine teslim edildi
Çalışmalar kapsamında son olarak bir vatandaşın yüklü miktarda parası ile kıyafetlerini koyduğu ve bir marketin önüne bıraktığı poşetin yerinde olmadığını bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yürütülen titiz çalışma sonucunda poşeti marketin önünden alan kişi ve onu yönlendiren şüpheliyi tespit eden ekipler, poşetin içindekileri eksiksiz şekilde sahibine teslim etti.
Ayrıca bir iş yerinden çeşitli gıda malzemelerin çalındığı ihbarını alan ekiplerin, buraya yakın güvenlik kameralarını incelemesi sonucu belirlenen şüpheliler yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine verildi.
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