AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

Kamyonetteki ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.