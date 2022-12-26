Hakkari'de dağdan düşen besici öldü

Hakkari'de koyunlarını otlattığı sırada dağdan düşen besici, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında hayvanlarını otlatmaya çıkaran Şakir Adıyaman, dengesini kaybederek dağdan aşağı yuvarlandı.

AA'nın haberine göre; koyunların köye başıboş dönmesi üzerine hayvanların otlatıldığı bölgeye giden köy sakinleri, Adıyaman'ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Köylülerin yardımıyla ambulansa taşınan Adıyaman'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.