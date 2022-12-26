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Koyunlarını otlatırken dağdan düşen besici öldü

Hakkari'de koyunlarını otlatmaya çıkan besici, dengesini kaybederek dağdan düşüp yaşamını yitirdi

Giriş: 26.12.2022 - 01:18 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de dağdan düşen besici öldü
Hakkari'de dağdan düşen besici öldü
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AA

Hakkari'de koyunlarını otlattığı sırada dağdan düşen besici, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında hayvanlarını otlatmaya çıkaran Şakir Adıyaman, dengesini kaybederek dağdan aşağı yuvarlandı.

Şakir Adıyaman
Şakir Adıyaman

AA'nın haberine göre; koyunların köye başıboş dönmesi üzerine hayvanların otlatıldığı bölgeye giden köy sakinleri, Adıyaman'ı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Köylülerin yardımıyla ambulansa taşınan Adıyaman'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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