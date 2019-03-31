Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesindeki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Cevizli Mezrası'ndan Kamışlı köyüne oy kullanmaya gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindekiler, yolda mahsur kaldı. Araç sürücülerinin haber verilmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye 10 iş makinesi sevk etti.

DHA'nın haberine göre bölgeye gelen ekipler, yer yer 15 metre yüksekliği olan yoldaki çığ kütleleri açmak için kardan tüneller açarak ilerliyor. Yolda mahsur kalanlar ise oylarını kullanmak için bir an önce yolun açılmasını bekliyor.