Hakkari'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünde kutlama programları düzenlendi

AA

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, katılımcıların bayramını kutladı.Her zaman mazlum milletlerin yanında olacaklarını, Türk milleti ve devletinden bekledikleri ümidi boşa çıkarmayacaklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:"Vatanımızın her karış toprağı şehit kanıyla dolu. En çok şehidi de Hakkari'de vermişiz. 3 bin 270 civarı şehidimiz var. Bunun 710 civarı Hakkarili, 2 bin 500 civarı da asker, polis, jandarma. Türkiye en zor zamanlarında yedi düvele karşı meydan muharebelerini, Sakarya savaşlarını, Büyük Taaruzları kazandı. Düşmanı bu topraklardan attı."