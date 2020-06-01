Hakkari'de birçok işletme yeniden hizmet vermeye başladı

AA

Kentte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde hazırlıklarını tamamlayan restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi işletmecileri, gerekli tedbirleri alarak iş yerlerini açtı.Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden dizayn edilen işletmeler dezenfekte edilerek, uzun aranın ardından müşterilerini kabul etmeye başladı.Kahvehane işletmecisi Metin Koç, 2 aydır salgından dolayı iş yerinin kapalı olduğunu söyledi.Bugün tekrar iş başı yaptıklarını belirten Koç, "Sosyal mesafe kurallarını uygulayarak hizmet vermeye başladık. Müşterilerimizle uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk. İnşallah en kısa sürede dünya bu virüsü atlatacak." dedi.