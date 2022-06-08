Berivanların dağlardaki süt mesaisi

Hakkari'de berivanlar (süt sağan kadın), sağdıkları hayvanlardan elde ettikleri sütle, peynir, tereyağı gibi ürünler hazırlıyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Zap Suyu kenarında bulunan Olgunlar köyünde yaşayan berivanlar, erken saatlerde ev işlerini yapıp, çocuklarını okula gönderdikten sonra yayla yolunu tutuyor.
Araçla belli bir noktaya geldikten sonra yaya olarak sürülerinin bulunduğu yaylaya ulaşan kadınlar, eşlerinin de desteğiyle keçi ve koyunları tek tek sağıyor.
Günde iki kez zirvelere çıkarak sürüleriyle bir araya gelen kadınlar, süt sağıp ailelerinin geçimini sağlamak için her gün bu zorlu yolculuğu gerçekleştiriyor.
"HAYATIN YÜKÜNÜ BİZ KADINLAR OMUZLUYORUZ"
Berivanlardan Jiyan Berk, AA muhabirine, köy halkının tamamının geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını anlattı.
Kırsalda işlerin büyük bir kısmını kadınların yaptığını belirten Berk, şunları kaydetti:
"Sabah erkenden kalkıp ev işlerini yapıyoruz. Sonra da buraya gelip hayvanlarımızı sağıyoruz. Günde iki kez sağım için bu yolu gelmek zorundayız. Sütü peynir ve yoğurt yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını satıyoruz, bir kısmını da kendimiz tüketiyoruz. Kayalıklara tırmanmak, keçilerin peşinden koşmak zor oluyor. Birkaç kez ayağımı burktum ama yine de bu işi yapmaya mecburuz."
Beş çocuk annesi Medine Berk de "Günümüzün tamamı çalışarak geçiyor. Mesaimiz sabah erken başlıyor. Tarla işlerini, tandırda ekmek pişirme, yemek yapma, çamaşır yıkama, çocuk bakımı ve sonra süt sağımı derken gün bitiyor. Burada hayatın yükünü biz kadınlar omuzluyoruz. Her işe koşuyoruz." dedi.
Altı çocuk annesi Menice Berk ise "Hayatımız sürülerimizin bakımını yapmakla geçiyor. Toz, toprak hayvanlarımızı sağıyoruz. Eskiden yolun tamamını yürüyorduk ama şimdi belli bir yere kadar araçla geliyoruz. Önceki yıllar daha zordu, şimdi biraz daha iyi." ifadesini kullandı.
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