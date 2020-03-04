04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakkari'de "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek yürüyüşü
- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: - "Bu millet, bu ordu ve bu devlet tek yürek halinde bütün dünyaya, bütün zalimlere karşı direnci, mücadeleyi gösterecektir"
Hakkari'de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 27 Şubat'ta İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
"Hakkari tek yürek Mehmetçiğin yanında" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılmak üzere binlerce kişi Devlet Hastanesi yakınında bir araya geldi.
Ellerinde ay yıldızlı bayrakları "Şehitler ölmez vatan bölünmez, "En büyük asker bizim asker", "Ne mutlu Türküm diyene", "Esed şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "vatan sana canım feda" sloganları atarak tekbir getiren vatandaşlar, Çevre Yolundan Valilik binası önüne kadar yürüdü.
- "Bu millet zalimlere karşı direnci gösterecektir"
Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık sivil toplum kuruluşu, siyasi parti, vakıf, derneklerin düzenlediği etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.
Yürüyüşe kent merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerden de katılımın olduğunu belirten Akbıyık, "Buradan 286 bin Hakkarili olarak Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sadece İdlib'de şehit vermiyoruz. Tarihe baktığımızda Malazgirt'te, Çanakkale'de, Fatih İstanbul'u fethederken, yedi düvele karşı Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Sakarya'da, Dumlupınar'da şehitler verdik." diye konuştu.
Barış ve huzur götürmek için Sudan, Libya, Kore ve Kıbrıs'ta da şehit verdiklerini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:
"Bugün de Esed zulmüne karşı mücadele eden Suriye ve İdlib halkının yanında şehitler veriyoruz. Türk ordusu, Mehmetçiğimiz adeta Allah'ın aslanı gibi bugün aslanlık ve kahramanlık yapıyor. Bu millet, bu ordu ve bu devlet tek yürek halinde bütün dünyaya, bütün zalimlere karşı direnci, mücadeleyi gösterecektir."
Türkçe öğretmeni Rahman Günay da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahaya inmedeki amacının olası göç dalgasını önlemek, savaşı ülke sınırlarından uzak tutmak olduğunu dile getirdi.
İdlib'in Esed'in zulmünden kurtarılması gerektiğini dile getiren Günay, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa hangi karanlık senaryolar uygulandıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine hatta daha karmaşığına hem şahit hem muhatap oluyoruz. Buradan Mehmetçiğimize selamlar olsun." dedi.
Yürüyüşe katılanlardan Mehmet Adıyaman da Hakkari olarak devletin, askerin yanında olduklarını ve harekata destek verdiklerini dile getirdi. Şehitler için dua okunmasının ardından vatandaşlar, şehitlerin isimlerini okuyarak hep birlikte "burada" diye karşılık verdi.
Yürüyüşe, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanı Osman Doğramacı, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şemdinli, Büyükçiftlik, Esendere ve Durankaya belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
,Sayim Harmancı,Hikmet Temeş
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!